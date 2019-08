Objavljena peticija za uvrstitev del Borisa Pahorja v učbenike

Ljubljana, 29. avgusta - Ob 106. rojstnem dnevu tržaškega pisatelja Borisa Pahorja so literarni ustvarjalci in profesorji Primož Sturman, David Bandelj in Nejc Rožman Ivančič objavili spletno peticijo, s katero zbirajo podpise za uvrstitev akademika z njegovimi deli med obvezne avtorje četrtega letnika gimnazij in srednjih šol. Prepričani so, da pisatelj sodi v berila.