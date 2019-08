Zavarovalnice lani prvič obračunale prek 1,5 milijarde evrov odškodnin

Ljubljana, 29. avgusta - Zavarovalnice v Sloveniji so lani skupaj obračunale za 2,179 milijarde bruto premij, kar je za 5,2 odstotka več kot leto pred tem. Za 4,3 odstotka pa so zrasle obračunane odškodnine, ki so lani z 1,505 milijarde prvič presegle poldrugo milijardo evrov. Sama struktura zavarovalnega trga se lani ni bistveno spremenila.