Ukrajina - Slovenija 2:3 (22, -21, 18, -21, -8)

Slovenke, ki so spet pokazale nihanja, a ta tokrat niso bila usodna, so tako osvojile četrto mesto v skupini in potujejo v Bratislavo, kjer so bodo v nedeljo pomerile z reprezentanco Nemčije. Ta je bila najboljša v skupini D.

Prvo ime obračuna je bila blokerka Saša Planinšec, ki je dosegla 18 točk, kar deset z bloki.