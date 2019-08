New York, 28. avgusta - Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku premagal Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine s 3:6, 6:2, 6:3 in 6:4. Federer na US Opnu igra kot tretji nosilec, lovi pa 21. turnirsko zmago na grand slamih.