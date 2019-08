Švicarjem prva kolajna na SP v gorskem kolesarstvu

Quebec, 28. avgusta - Švicarska štafeta je zmagovalka prve discipline letošnjega svetovnega prvenstva v Mont-Sainte-Anne v Kanadi. Za tretje zaporedno zlato Švice na SP v štafetni dirki so zaslužni Joel Roth, Janis Baumann, Sina Frei, Jolanda Neff in Nino Schurter. Drugi so bili Američani in tretji Francozi. Slovencev ni bilo na startu.