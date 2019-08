Nezadovoljni hrvaški motoristi napovedujejo oviranje prometa na mejnih prehodih s Slovenijo

Zagreb, 28. avgusta - Hrvaški motoristi so napovedali, da bodo v soboto in nedeljo ovirali promet na nekaterih mejnih prehodih s Slovenijo kot tudi na številnih cestninskih postajah, v trajektnih pristaniščih in na mostu na otok Krk. Nezadovoljni so, ker pristojno hrvaško ministrstvo ni uresničilo njihovih zahtev za večjo varnost motoristov na hrvaških cestah.