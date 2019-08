Johnson razburja z jesensko prekinitvijo dela britanskega parlamenta

pripravil Blaž Mohorčič

London, 28. avgusta - Britanska kraljica Elizabeta II. je odobrila začasno prekinitev dela britanskega parlamenta, ki jo je predlagal britanski premier Boris Johnson. Prekinitev se bo začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra. S to potezo je povzročil ogorčenje opozicije, ki mu očita, da želi preprečiti razpravo o brexitu.