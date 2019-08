Cerar in Grlić Radman v Helsinkih le na pogovoru ob večerji

Ljubljana, 28. avgusta - Vodji diplomacij Slovenije in Hrvaške Miro Cerar in Gordan Grlić Radman se bosta predvidoma sešla ob večerji v okviru neformalnega zasedanja zunanjih ministrov EU, ki bo v četrtek in petek v Helsinkih, a uradno srečanje ministrov ni predvideno. Novi hrvaški zunanji minister je izrazil tudi interes za udeležbo na blejskem strateškem forumu.