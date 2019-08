Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 28. avgusta - Indeksi na newyorških borzah uvodoma nimajo enotne smeri. Na trgih je danes odmevala predvsem poteza britanskega premierja Borisa Johnsona, ki je kraljici Elizabeti II. predlagal prekinitev dela britanskega parlamenta od sredine septembra do sredine oktobra in tako okrepil možnosti za izstop Otoka iz EU brez dogovora.