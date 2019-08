Veslači na SP v Linzu le za finale C

Linz, 28. avgusta - Slovenski posadki na svetovnem veslaškem prvenstvu v Linzu sta bili neuspešni v četrtfinalu. Tako lahki skifist Rajko Hrvat kot dvojni dvojec Nik Krebs in Miha Aljančič sta v četrtfinalu zasedla peto mesto v svoji skupini in se s tem uvrstila v petkov boj za finale C, kar pomeni, da bi v najboljšem primeru lahko osvojila 13. mesto.