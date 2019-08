V Šentjanžu pri Dravogradu kmalu v gradnjo novega vrtca

Dravograd, 31. avgusta - Potem ko so svetniki Občine Dravograd letos dali zeleno luč za gradnjo novega vrtca v Šentjanžu po modelu javno-zasebnega partnerstva, so bila čez poletje že izvedena pripravljalna dela. Izbrani partner, SGP Pokeržnik, bo z gradnjo po napovedih začel v jeseni in končal do marca 2020. Občina bo za vrtec v 16 letih plačala 2,8 milijona evrov.