Indeks SBI TOP zdrsnil

Ljubljana, 28. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,24 odstotka in se oblikoval pri 852,11 točke. Največ interesa je veljalo delnicam Krke, na katere je odpadla slaba polovica vsega ustvarjenega prometa in so se pocenile za 0,66 odstotka. Vlagatelji so sicer sklenili za 1,62 milijona evrov poslov.