Celjani v novi sezoni obljubljajo še hitrejšo in agresivnejšo igro

Celje, 28. avgusta - Rokometaši Celja Pivovarne Laško v minuli sezoni niso izpolnili vseh ciljev. Z ubranitvijo naslova državnih prvakov so resda osvojili najbolj želeno in prestižno domačo lovoriko ter si zagotovili nastop v evropski ligi prvakov, zalomilo pa se jim je v pokalnem tekmovanju in superpokalu. Vse te spodrsljaje želijo popraviti v novi sezoni 2019/20.