Javni prevoz iz Mojstrane v dolino Vrata doživel pozitivni odziv

Bled/Mojstrana, 28. avgusta - Obiskovalci Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka so od 11. do 25. avgusta ob koncih tedna in ob prazniku koristili brezplačen avtobusni prevoz v dolino Vrata. Priložnost je izkoristilo 2894 potnikov, ki so se zavedali prednosti javnega prevoza, so danes sporočili iz zavoda Triglavski narodni park (TNP).