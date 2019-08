Na meji 72 ur dogajanja v okviru projekta Transborders

Gornja Radgona, 29. avgusta - V različnih krajih na meji med Slovenijo in Avstrijo se danes začenja 72-urni festival Transborders, ki ga prireja Inštitut za umetnost v javnem prostoru avstrijske Štajerske. Ob reki Muri in njenem pritoku Kučnica bodo umetniki razporedili stalne ter začasne instalacije in intervencije, sledili si bodo performansi in akcije prebivalcev.