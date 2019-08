Novogoriške šole in vrtci pripravljeni na novo šolsko leto

Nova Gorica, 28. avgusta - Novogoriške šole in vrtci so pripravljeni na novo šolsko leto, v katerem bo prag osnovne šole prvič prestopilo 299 otrok, 17 manj kot v tem šolskem letu. Kot so na današnji novinarski konferenci povedali predstavniki mestne občine, bo letos v šolah skupaj 2940 učencev, 48 več kot leto prej, zato so morali število oddelkov povečati za pet.