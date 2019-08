Odprtje "kipa Trumpa" odpade zaradi prevelikega zanimanja

Kamnik, 30. avgusta - Potem ko je Sevnica dobila lesen kip Melanie Trump, so v Selih pri Kamniku postavili Kip svobode, ki spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Leseno skulpturo, o kateri je glas odneslo tudi v tuje medije, so postavili člani Športnega in kulturnega društva Sela. Odprtje, napovedano za soboto, pa je odpovedano.