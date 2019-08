EU za podporne ukrepe kmetom zaradi suše

Bruselj, 28. avgusta - Države članice EU so se danes dogovorile o vrsti podpornih ukrepov, s katerimi bodo na pobudo Evropske komisije olajšali finančne težave, s katerimi se v zadnjem času soočajo kmetje zaradi suše, in povečali razpoložljivost krme za živali. Med ukrepi so možnost višjih predplačil in več izrednih odstopanj od pravil ekologizacije.