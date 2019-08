Hranilnica Lon z dvema novima nadzornikoma, Rop ostaja v nadzornem svetu

Kranj, 28. avgusta - Delničarji Hranilnice Lon so na današnji skupščini imenovali nova nadzornika. To sta postala davčni svetovalec Christoph Geymayer in Igo Gruden, nekdanji prisilni upravitelj Probanke. Nasledila bosta bivšega šefa NLB Janka Medjo in nekdanjega prvega nadzornika Darsa Roberta Lična, ki sta odstopila. Nadzornik pa ostaja nekdanji premier Anton Rop.