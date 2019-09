V Mariboru razmišljajo o uvedbi občinskega časopisa

Maribor, 1. septembra - V Mestni občini Maribor razmišljajo o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa. Vodstvo občine na čelu z županom Sašo Arsenovičem pojasnjuje, da so ena redkih občin v Sloveniji, ki še nimajo lastnega časopisa, "s katerim bi občane in ostalo javnost obveščali o svojem delu in delu proračunskih uporabnikov".