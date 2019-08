Slovenska karitas ponovno organizira dobrodelno akcijo Za srce Afrike

Ljubljana, 28. avgusta - Slovenska karitas že 14. leto zapored organizira dobrodelno akcijo Za srce Afrike, desetič pa akcijo Z delom do dostojnega življenja. Z zbranimi sredstvi želijo pomagati najrevnejšim družinam v Afriki, ki zaradi revščine, posledic podnebnih sprememb ali konfliktov nimajo osnovnih dobrin in pogojev za preživetje in delo.