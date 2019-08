Helsinki prejeli nagrado za najboljšo javno knjižnico

Helsinki, 28. avgusta - Mednarodna federacija knjižničnih združenj in ustanov (IFLA) je v Atenah osrednji knjižnici Oodi v Helsinkih podelila nagrado za najboljšo javno knjižnico. Helsinki so izredno ponosni na ta dosežek in se zavedajo, da je sodelovanje članov pri oblikovanju knjižnice eden od razlogov za uspeh.