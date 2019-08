V Šmarci pri Kamniku neznanca v vrata hiše odvrgla najverjetneje močnejšo petardo

Kamnik, 28. avgusta - Policisti Policijske uprave Ljubljana (PU) so bili danes nekaj po polnoči obveščeni, da je v Šmarci pri Kamniku prišlo do eksplozije. Po do zdaj zbranih podatkih so ugotovili, da sta neznana storilca v vrata stanovanjske hiše odvrgla najverjetneje močnejšo petardo in jih poškodovala. Poškodovanih v dogodku pa ni bilo, so sporočili s PU Ljubljana.