Sežanska bolnišnica s povečanim številom postelj za pobolnišnično obravnavo

Sežana, 28. avgusta - V Bolnišnici Sežana so zaključili energetsko obnovo dela bolnišnice in dozidavo bolnišnične stavbe, investicijo v višini nekaj več kot 1,1 milijona evrov pa so danes uradno predali namenu. S tem so pridobili nove prostore in postelje za pobolnišnično oskrbo, za katero je vedno več povpraševanja.