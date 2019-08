Na nezakonit prehod meje koprske policiste opozoril tudi klic občana

Koper, 28. avgusta - Policisti na območju koprske policijske uprave so v zadnjih 24 urah obravnavali državljane Romunije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije, ki so skupaj prevažali 21 tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo. Policistom je pri delu pomagal tudi klic občana, so sporočili iz Policijske uprave Koper.