Na Ljubljanski borzi zanimanje za Krkine delnice

Ljubljana, 28. avgusta - Na Ljubljanski borzi danes velja precejšnje zanimanje za delnice Krke, s katerimi so vlagatelji do približno 11.15 ustvarili skoraj 700.000 evrov prometa. Krkine delnice se sicer cenijo za 0,99 odstotka in vlečejo navzdol tudi indeks SBI TOP, ki je 0,63 odstotka pod gladino.