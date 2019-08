Policija po torkovem ropu zlatarne v Portorožu išče tri moške

Portorož, 28. avgusta - Policija po torkovem ropu zlatarne v Portorožu še vedno išče storilce, ki so pobegnili z osebnim avtomobilom Citroen C3 picasso. Zapuščen avtomobil so pozneje našli ob kanalu sv. Jerneja v Luciji. Vse, ki bi vedeli kaj konkretnega o ropu, prosijo, da to čim prej sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.