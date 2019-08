V Medani konec tedna festival glasbe in vina Harmonija

Dobrovo, 28. avgusta - Vasica Medana v Brdih je po sedmih letih, odkar se je poslovil festival poezije in vina, dobila novo prireditev. Pod umetniškim vodstvom harmonikarja Marka Hatlaka bo od petka do nedelje na domačiji Klinec potekal festival glasbe in vina Harmonija, na katerem bodo nastopili glasbeniki, ki se povečajo klasiki, jazzu in etnu oziroma crossoverju.