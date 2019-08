Na Hrvaškem razbili mednarodno skupino 13 tihotapcev ljudi

Zagreb/Reka, 28. avgusta - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti 11 hrvaškim državljanom in dvema državljanoma Kosova zaradi suma tihotapljenja ljudi iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško proti Sloveniji. Na ta način naj bi pretihotapili najmanj 96 oseb, ob tem pa zaslužili najmanj 700.000 kun (94.500 evrov).