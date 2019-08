Na Ljubljanskem gradu za zaključek poletja Komedija pod zvezdami

Ljubljana, 28. avgusta - Po Filmu pod zvezdami in festivalu Panč so za zaključek poletja na Ljubljanskem gradu pripravili še festival Komedija pod zvezdami. Nocoj ga bo odprla predstava Profesor Kuzman mlajši, v naslednjih treh večerih pa bodo na grajskem dvorišču sledile Đurologija, Predstava za vsako priložnost in Tako ti je, mala.