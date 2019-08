Bedene uspešno začel zadnji turnir za grand slam v sezoni

New York, 28. avgusta - Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je uspešno začel zadnji teniški turnir za grand slam v sezoni. Ljubljančan je v uvodnem krogu odprtega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku v boju za uvrstitev v drugi krog premagal Slovaka Jožefa Kovalika v treh nizih s 6:3, 6:4 in 7:5.