Sindikati na brniškem letališču poenotili pogajalske zahteve

Brnik, 28. avgusta - Sredi poletja so v javnost prišla nesoglasja med vodstvom Fraporta Slovenija in sindikati na brniškem letališču, ki si želijo višje povečanje plač od ponujenega. Sedaj so se vsi trije sindikati, ki so bili prej razdeljeni v dve pogajalski skupini, v svojih zahtevah poenotili in bodo skupaj nadaljevali pogajanja z vodstvom podjetja.