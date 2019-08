Newyorške borze končale v rdečih številkah

New York, 27. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Povečana inverzija donosnosti kratkoročnih in dolgoročnih ameriških državnih obveznic je spodbudila skrbi glede morebitne recesije, za vlagatelje pa tudi ni bilo spodbudnih novic glede morebitne rešitve trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko.