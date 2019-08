Polona Hercog izpadla po skoraj dveh urah in pol igre

New York, 27. avgusta - Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog se je hitro poslovila od zadnjega turnirja velike četverice, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je morala priznati premoč 35. igralki sveta, domačinki Danielli Collins, ki je po dveh urah in 26 minutah igre slavila s 6:3, 4:6 in 6:4.