Portorož, 27. avgusta - Neznanci so danes ob 15.56 v Portorožu oropali prodajalno. Policisti sumijo, da so storilci zbežali v belem avtomobilu Citroen C3 Picaso, ki ima zagrebške registrske tablice. Policijska uprava Koper poziva očividce, ki so opazili opisano vozilo, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali anonimen telefon 080 1200.