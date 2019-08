Po vojnah na območju nekdanje Jugoslavije pogrešanih še 11.000 ljudi

Zagreb, 27. avgusta - Na današnji regionalni koordinacijo družin pogrešanih z območja bivše Jugoslavije v Zagrebu so izpostavili, da je po oboroženih spopadih v 90. letih prejšnjega stoletja še vedno neznana usoda 11.000 oseb. Izpostavili so, da morajo institucije držav v regiji vrniti identiteto vsem osebam, ki jih pogrešajo iz vojn pred 20 in več let.