Varuh človekovih pravic in mladinski svet o reševanju stanovanjske problematike

Ljubljana, 27. avgusta - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes sprejel predsednico Mladinskega sveta Slovenije Anjo Fortuna in vodjo zagovorništva Jasmino Opec Vöröš. Govorili so o izzivih na področju stanovanjske politike v mestih in na podeželju. Ta kljub zagotovilom vlade, opozorilom mladinskih organizacij in varuha ostaja neurejeno.