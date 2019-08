Na Pokljuki in Mežakli povečana možnost srečanja z medvedom

Bled, 27. avgusta - Na območju Pokljuke in Mežakle so v zadnjih tednih opazili rjavega medveda. V javnem zavodu Triglavski narodni park zato opozarjajo prebivalce in obiskovalce parka, v katerem se sicer redno zadržuje od pet do deset medvedov, na povečano možnost srečanja z njim. Obiskovalcem priporočajo, naj z odgovornim ravnanjem zmanjšujejo možnost konflikta.