Newyorške borze uvodoma rastejo

New York, 27. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma dvignili nad gladino. Trgovanje na borznih parketih narekujejo trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko. Vlagatelji pozdravljajo izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da nameravajo pogajalci dveh največjih svetovnih gospodarstev "kmalu" vnovič sesti za skupno mizo.