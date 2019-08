Dva voznika prebežnikov prijeli tudi na območju novomeške policijske uprave

Novo mesto, 27. avgusta - O prijetju dveh voznikov, ki sta nezakonito prevažala tujce, poročajo tudi z novomeške policijske uprave. V bližini naselja Dobliče so prijeli državljana Italije, ki je imel v kombiniranem vozilu 34 tujcev. Pet tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo, pa je bilo v avtomobilu, ki so ga ustavili na Mokricah in ga je vozil slovenski državljan.