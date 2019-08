Sindikat delavcev prometa in zvez na teren k tovornjakarjem

Ljubljana, 27. avgusta - Sindikat delavcev prometa in zvez, del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, izvaja terensko akcijo med vozniki tovornih vozil. Do njih pristopa na počivališčih na slovenskem avtocestnem križu ter jih informira, osvešča in seznanja s pravicami iz delovnega razmerja, so sporočili iz sindikata.