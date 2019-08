Po lanskem uspehu nacionalni mesec skupnega branja postaja vsakoletna akcija

Kranj, 27. avgusta - Po uspehu lanskega nacionalnega meseca skupnega branja so se organizatorji in pobudniki odločili, da to postane vsakoletna akcija promocije branja. Pred začetkom letošnje akcije, ki bo stekla 8. septembra, je svojo podporo projektu danes v kranjski knjižnici izrazil tudi predsednik države Borut Pahor in izpostavil pomen spodbujanja branja.