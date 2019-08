Na Celjskem več hišnih preiskav zaradi nezakonitih prevozov migrantov

Celje, 27. avgusta - Na Celjskem preko 70 kriminalistov in policistov danes izvaja več hišnih preiskav s področja nezakonitih migracij zoper kriminalno združbo, ki je delovala na širšem celjskem območju. Trenutno so prostost odvzeli sedmim osebam. Združba je od konca leta 2018 do danes prek Slovenije prepeljala najmanj 270 ljudi.