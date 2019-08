Tudi v Ljubljani pripravljeni na novo šolsko leto

Ljubljana, 27. avgusta - Pred začetkom šolskega leta so skoraj vsi ljubljanski otroci dobili mesto v vrtcu, nekaj težav povzročajo želje staršev po vpisu v določeno enoto. Podobne težave so na Mestni občini Ljubljana (Mol) povzročali tudi vpisi v šole. V šolah in vrtcih so na prihod otrok pripravljeni, udeležence v prometu pa pozivajo k večji pozornosti v prihodnjih dneh.