Becker videti premlad za nakup piva

New York, 27. avgusta - Šestkratni zmagovalec turnirjev največje četverice, Nemec Boris Becker, je v supermarketu v New Yorku, kjer se trenutno odvija zadnji letošnji turnir za veliki slam, poskušal kupiti pivo. Prodajalka pa je 51-letniku rekla, da je videti premlad in mu tako ni želela prodati alkohola.