Na območju celjske policijske uprave več zasegov konoplje

Celje, 27. avgusta - Policisti Policijske uprave Celje so v ponedeljek v Celju, Laškem in Radljah ob Dravi opravili hišne preiskave in zasegli več sadik konoplje. V Celju so hišno preiskavo opravili pri 66-letnemu moškemu z območja Ljubljane, z začasnim bivališčem v Celju. V stanovanju so našli prostor, prirejen za vzgojo konoplje, z okoli 30 rastlinami konoplje.