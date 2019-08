Požar v Senovici uničil gospodarsko poslopje

Šmarje pri Jelšah, 27. avgusta - Požar je v Senovici v občini Šmarje pri Jelšah v ponedeljek uničil gospodarsko poslopje, veliko 20 kvadratnih metrov. Ogenj so pogasili policisti prostovoljnih gasilskih društev Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Mestinje in Kristan Vrh, ki so iz objekta rešili tudi prašiče, so sporočili z uprave RS za zaščito in reševanje.