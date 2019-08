Pri Kočevju in Cerknici odkrili dva voznika z 38 prebežniki

Ljubljana, 27. avgusta - Policisti so v ponedeljek odkrili voznika, ki sta v kombiju in osebnem vozilu prevažala skupaj 38 tujcev. Pri Kočevju so prijeli Romuna z 31 tujci v kombiju, pri Cerknici pa še voznika iz Litve s sedmimi tujci, ki so nezakonito prestopili hrvaško-slovensko državno mejo. Voznikoma so odvzeli prostost.