Peking globoko nezadovoljen z izjavo G7 glede Hongkonga

Peking, 27. avgusta - Peking je danes izrazil globoko nezadovoljstvo s sklepno izjavo, ki so jo v ponedeljek na vrhu v francoskem Biarritzu sprejeli voditelji skupine sedmih najbolj razvitih držav (G7). V njej so namreč izrazili podporo avtonomiji Hongkonga in po mesecih nemirov pozvali k umiritvi razmer.