Policija išče prevajalce v postopkih s tujimi državljani

Ljubljana, 27. avgusta - Policija za prevajanje v postopkih s tujimi državljani išče prevajalce za ustno in pisno prevajanje iz bangladeškega, tigrinjskega, kurdskega, dari, farsi, urdu in paštu jezika v slovenski, srbski, hrvaški ali angleški jezik. Nudijo delo po avtorski pogodbi do konca leta 2019, prijave zbirajo do 30. septembra 2019.